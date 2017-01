Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 13:57 Uhr

Für alle Frühbucher kündigt das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Hilchenbach jetzt schon das Sommercamp für Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren an. Diesmal geht es vom 11. bis 22. August in ein Feriencamp nach Calella in Spanien an die Costa del Maresme.

Die Reisegruppe ist auf einem Campingplatz in toller Lage untergebracht, direkt an einem wunderschönen Sandstrand mit glasklarem Wasser. Zu Fuß kann man in wenigen Minuten die Altstadt erreichen. Der Platz bietet eine große Auswahl an Freizeitbeschäftigungen, wie Fußball- und Tennisplatz, Swimmingpool und Tischtennisplatten und am Strand warten die beliebten Bananaboats. Zusammen mit Jugendlichen anderer Gruppen werden spannende Beachsoccer- und Beachvolleyball-Turniere veranstaltet.

Untergebracht sind die Jugendlichen in sehr bequem ausgestatteten Zelten mit Holzböden und Betten. Bei der eigenen Zubereitung von täglich drei Mahlzeiten helfen alle gemeinsam mit. Neben beliebten Gruppenaktivitäten gibt es auch genügend Freiraum die Gegend und die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Neben den vielen Bars, die sowohl in der Stadt als auch am Strand zum Entspannen einladen, gibt es in Calella zahlreiche Discos für Jugendliche ab 16 Jahren. Ein Ausflug nach Barcelona gehört ebenfalls zum festen Programm. Über Auflüge in den Aqua- oder Kletterpark wird gemeinsam abgestimmt.

Die Betreuung übernehmen neben der hauptamtlichen Leitung durch die sozialpädagogischen Fachkräfte Heike Kühn und Roman Mengel vier weitere qualifizierte Teamer, die für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer immer ein offenes Ohr haben werden.

Der reguläre Reisepreis beträgt 449 Euro, ermäßigt mit Geschwisterrabatt 429 Euro und mit der Familienkarte Plus 225 Euro. Aufgrund der freundlichen Unterstützung der Christian-Goswin-Stiftung sind auf Anfrage auch weitere Ermäßigungen möglich. Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf sind willkommen und können selbstverständlich ebenfalls angemeldet werden.

Heike Kühn und Roman Mengel stehen unter den Telefonnummern 02733 288-124 und -125 oder per E-Mail unter h.kuehn@hilchenbach.de und r.mengel@hilchenbach.de gerne zur Verfügung. Interessierte finden alle Informationen sowie das Anmeldeformular auch im Internet-Auftritt der Stadt Hilchenbach unter www.hilchenbach.de/jugend unter der Rubrik „Ferienfreizeiten“.

Quelle: Stadt Hilchenbach