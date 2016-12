Hochsauerlandwasser GmbH: 23 Stolpersteine an sechs Standorten

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:37 Uhr

23 Stolpersteine wurden in der Stadt Olsberg verlegt. Jeder dieser Steine erinnert an das tragische Schicksal eines jüdischen Mitbürgers während der Zeit des Nationalsozialismus. Künstler Gunter Demnig, der dieses Kunstprojekt initiiert hat, verlegte die letzten 23 Steine am Mittwoch an sechs Stellen.

In Assinghausen wurden die in der Grimmestraße 15-17 bereits verlegten drei Stolpersteine durch einen vierten ergänzt, der an Heinemann Löwenstein erinnert. Er betrieb in dem Fachwerkhaus einen Viehhandel und eine Metzgerei. Er starb 1939, gedemütigt und entrechtet durch die Nationalsozialisten. Weitere Steine wurden an der Bahnhofstraße 30 in Olsberg sowie in Bigge an der Hauptstraße 37, 40 und 45 sowie an der Schulstraße 14 verlegt.

Die Stolpersteine sollen die Erinnerung an die früheren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger im Stadtgebiet wach halten. Der Heimatbund der Stadt Olsberg beschäftigt sich intensiv mit den früheren jüdischen Einwohnern Olsbergs und ihren Schicksalen.

Bürgermeister Wolfgang Fischer betonte, mit dem Projekt wolle man „das Leben der ehemaligen jüdischen Mitbürger in Olsberg aufarbeiten“.

Gunter Demnig hat das Kunstprojekt initiiert, um an die Vertreibung und Vernichtung während der Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern. Vor dem letzten selbstgewählten Wohnort von Opfern lässt er Gedenktafeln aus Messing in den Gehweg ein. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1099 Orten Deutschlands und in 20 Ländern Europas. „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, zitiert Gunter Demnig den Talmud. Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst hier wohnten. Mehr Informationen zu seinem Projekt finden Interessierte im Internet: www.stolpersteine.eu

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH