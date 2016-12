Hochsauerlandwasser GmbH: Anmeldungen für städtische Kindergärten

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 15:33 Uhr

Anmeldungen für die städtischen Kindergärten in Wallen und grevenstein sind im Januar möglich. Es besteht für die Eltern am Dienstag und Mittwoch, 10. Und 11. Januar 2017, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr die Möglichkeit, ihr Kind für das kommende Kindergartenjahr für den Kindergarten in Grevenstein oder für den Kindergarten in Wallen anzumelden. Dies gilt auch für Kinder, die erst im Laufe des Kindergartenjahres (1. August 2017 bis 31. Juli 2018) aufgenommen werden sollen. Nachmeldungen sind aus organisatorischen Gründen leider nicht möglich.

