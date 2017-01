Hochsauerlandwasser GmbH: „Babycafé“ im Familienzentrum: Spaß und Austausch für Eltern und Kleinkinder

Pressemeldung vom 12. Januar 2017, 16:37 Uhr

Kaffee, Dialog und Austausch für die „großen“ Besucher, Spiel und Unterhaltung für die „Kleinen“ – das bietet das Babycafé im Städtischen Familienzentrum Olsberg. Gedacht ist das Babycafé für Eltern und Kinder im U3-Bereich – „vor allem, wenn Mütter oder Väter noch in Elternzeit sind und Kontakte suchen“, so Brigitte Klaucke, Leiterin des Städtischen Familienzentrums. In gemütlicher Runde haben die Eltern die Möglichkeit sich kennen zu lernen, die Kinder können währenddessen spielen.

Die nächsten Termine für das Babycafé sind die Donnerstage 26. Januar, 16. Februar, 23. März und 27. April – jeweils in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr. Interessierte Eltern können sich unter Tel. 02962/86068 oder per E-Mail unter info@staedtischer-kigaolsberg.de im Städtischen Familienzentrum anmelden.

