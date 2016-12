Hochsauerlandwasser GmbH: Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“: Neuer Ehrenamtspreis für junge Leute

Pressemeldung vom 14. Dezember 2016, 16:24 Uhr

Jung und ehrenamtlich engagiert – das soll nun zum ersten Mal besonders belohnt werden: Die Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ initiiert die Aktion „Olsbergs Beste – Ehrenamtspreis für junge Leute 2016“. Sie zeichnet drei junge Menschen aus Olsberg aus, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich engagieren. Mit diesem künftig jedes Jahr vergebenen Ehrenamtspreis will die Bürgerstiftung die bereits aktiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem Engagement bestärken – und auch weitere Interessenten für das Ehrenamt motivieren.

Die Bewerbung erfolgt anhand eines Bewerbungsbogen, den man unter anderem auf der Homepage http://www.stiftung-wir-in-olsberg.de/projekte/olsbergs-beste herunterladen kann. Eigenbewerbungen sind nicht möglich. Vorgeschlagen werden können junge Leute zwischen 15 und 21 Jahren nur von Vereinen oder vergleichbaren Institutionen. Jeder Verein oder vergleichbare Institution kann maximal zwei Bewerber pro Wettbewerbsjahr nominieren. Die Nominierten müssen ihren Wohnsitz im Stadtgebiet Olsberg haben.

Es werden zwei Kategorien bewertet: ehrenamtliches Engagement und besondere Leistungen außerhalb des Ehrenamts. Die Jury besteht ausschließlich aus dem Vorstand und dem Kuratorium der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“. Der 1. Preis ist mit 500 Euro dotiert, der zweite mit 300 Euro, der dritte mit 200 Euro. Der Bewerbungsfrist endet am 31. Januar 2017. Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines gemeinsamen Essens mit Mitgliedern der Bürgerstiftung „Wir in Olsberg“ und den Preisträgern.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH