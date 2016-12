Hochsauerlandwasser GmbH: Feste Rituale helfen schon den Kleinsten

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:55 Uhr

Wie wichtig ein geregelter Tagesablauf und feste Rituale schon für die Kleinsten sind, das erfuhren interessierte Eltern jetzt beim „Babycafé“ im Städtischen Familienzentrum Olsberg. Referentin war diesmal die Diplom-Pädagogin Elisabeth Patzsch vom Verein „Eltern, Kinder und mehr“. Zu Gast waren neben Müttern und Vätern, die sich noch in Elternzeit befinden, auch Familien aus dem Verein sowie Tagesmütter aus Olsberg – „schließlich dient unser Familienzentrum auch als Stelle für Weiterbildung und Austausch“, so Leiterin Brigitte Klaucke.

In ihrem Vortrag ging die Referentin vor allem darauf ein, wie ein fester Tagesablauf kindgerecht gestaltet werden kann und gleichermaßen Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse von Kindern im Alter bis zu drei Jahren nimmt. Elisabeth Patzsch gab auch Tipps, wie etwa die Mittagesruhe aussehen kann, wenn die Kinder sie nicht mehr benötigen und vielleicht lieber spielen wollen. Auch die Tagesmütter berichteten, wie sie feste Rituale in ihre tägliche Betreuung integrieren. Während die Kinder vom Team des Städtischen Familienzentrums betreut wurden, konnten sich ihre Eltern im gemeinsamen Gespräch austauschen.

Auch im kommenden Jahr soll die Veranstaltungsreihe fortgesetzt werden. Gedacht ist das Babycafé für Eltern und Kinder im U3-Bereich – „vor allem, wenn Mütter oder Väter noch in Elternzeit sind und Kontakte suchen“, so Brigitte Klaucke, Leiterin des Städtischen Familienzentrums. In gemütlicher Runde haben die Eltern die Möglichkeit sich kennen zu lernen, die Kinder können währenddessen spielen.

