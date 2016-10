Hochsauerlandwasser GmbH: Forstarbeiten: Verkehrsbehinderungen

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 16:12 Uhr

Aufgrund von Durchforstungsarbeiten kann es auf der Hauptstraße in Bigge im Bereich des Abzweigs Am Schellenstein am Samstag, 22. Oktober, von 7 bis 9 Uhr zu Behinderungen für den Autoverkehr kommen. In dieser Zeit muss ein Baum entfernt werden, der nicht mehr standsicher ist. Auch die Zufahrt in die Straße Am Schellenstein ist – von der Hauptstraße kommend – in dieser Zeit nicht möglich. Als Ausweichmöglichkeit steht der Fußweg am Schloss Schellenstein zur Verfügung. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH