Hochsauerlandwasser GmbH: Nahversorgung und Gesundheit sowie Wirtschaft: IKEK-Arbeitsgruppen treffen sich

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:23 Uhr

Dörfer und Wohngebiete im Mescheder Stadtgebiet weiterentwickeln und „zukunftsfest“ machen – ein Baustein, um dieses Ziel zu erreichen, soll das so genannte „Integrierte kommunale Entwicklungskonzept“ (IKEK) werden. Mit dem Konzept wird eine Gesamtstrategie für die zukünftige Entwicklung der Kommune erarbeitet – und zwar im Schulterschluss mit den Bürgerinnen und Bürgern. Im September fiel der Startschuss für das IKEK – jetzt finden die nächsten Arbeitsgruppen statt.

Die Arbeitsgruppe „Nah- und Gesundheitsversorgung & Mobilität“ beschäftigt sich mit innovativen Versorgungsangeboten und Mobilitätsketten. Sie trifft sich am Donnerstag, 27. Oktober, von 15.30 bis 18 Uhr im Pfarrheim in Calle. Von 19 bis 21 Uhr folgt dann – ebenfalls am Donnerstag, 27. Oktober, im Caller Pfarrheim – die Arbeitsgruppe Wirtschaft, in der es um Fachkräftesicherung und die Zukunft der Landwirtschaft geht.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger – selbstverständlich auch Neueinsteiger – sind willkommen. Weitere Informationen zu Arbeitskreisen und weiteren Dorfwerkstätten gibt es unter www.meschede.de im Internet. Ideen können zudem jederzeit an die Mescheder Stadtverwaltung gegeben werden. Im Sommer 2017 soll das Konzept fertig gestellt werden.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH