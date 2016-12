Hochsauerlandwasser GmbH: Neuer Abfallkalender kommt nach Weihnachten in Olsberger Haushalte

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 11:59 Uhr

Immer zum Ende des Jahres stellt die Stadt Olsberg ihren Bürgerinnen und Bürgern per Tagespost den neuen Abfallkalender zu – in diesem Jahr in der 52. Kalenderwoche, also in der Zeit vom 27. bis 31. Dezember.

Neben der farblichen Kennzeichnung, welche Tonne oder der gelbe Wertstoffsack in den einzelnen Abfuhrbezirken „an der Reihe“ ist, enthält der Abfallkalender zahlreiche nützliche Informationen rund um die Müllentsorgung – zum Beispiel, welche Abfallart in welche Tonne gehört. Oder aber, wie Sperrmüll, Elektroschrott oder Elektrokleingeräte richtig entsorgt werden. Besonderer Tipp: Neben der persönlichen Abfallberatung im Bürgerservice der Stadt Olsberg kann die Abholung von Sperr- und Elektromüll auch online angemeldet werden – und zwar auf der Homepage www.olsberg.de im Internet im Bereich „Rathaus“.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH