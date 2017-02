Hochsauerlandwasser GmbH: Qualitätssiegel „Top-Lokalversorger“

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 15:28 Uhr

Bei der HochsauerlandEnergie GmbH (HE) sind Stromkunden bestens aufgehoben – das haben sie jetzt sogar schriftlich: Das Energieverbraucherportal hat das heimische Kommunalunternehmen mit dem Qualitätssiegel „Top-Lokalversorger Strom“ ausgezeichnet. Das jährliche Qualitäts-Label „Top-Lokalversorger“ umfasst dabei wichtige Qualitäts- und Servicestandards der Energieversorgung. Dabei zählen nicht nur der Preis, sondern auch Transparenz, Service, regionales Engagement und Nachhaltigkeit. Ausgezeichnet werden ausschließlich Anbieter, die die strengen Kriterien eines Preis-Leistungsvergleiches erfüllen. An der Kennzeichnung Top-Lokalversorger erkennen Verbraucher dabei auf einen Blick ein Energieunternehmen mit fairem Preis, transparenter Preis- und Unternehmenspolitik, Engagement und Investitionen in die eigene Region, einem hohen Stellenwert an Umweltgesichtspunkten und einer hohen Servicequalität, so das Energieverbraucherportal in der Beschreibung des Qualitätssiegels. Gemeinsam mit dem Team der HE freut sich auch Geschäftsführer Christoph Rosenau über die Auszeichnung: „Das Qualitätssiegel ist ein Zeichen, dass Energiekundinnen und – kunden uns vertrauen können – und gleichzeitig ist es ein Ansporn, unsere Leistungen für die Kundinnen und Kunden stetig weiterzuentwickeln. Weitere Informationen gibt es unter www.top-lokalversorger.de im Internet.

Quelle: Hochsauerlandwasser GmbH