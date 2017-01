Hochsauerlandwasser GmbH: Taschenkalender 2017 bietet abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 16:28 Uhr

Egal ob Konzert, Open Air, Sport- oder Comedyveranstaltung – Meschede hat jede Menge zu bieten. Infos rund um das Veranstaltungsprogramm in der Kreis- und Hochschulstadt bietet der neue Taschenkalender 2017 des Stadtmarketings Meschede.

Druckfrisch ist der neue handliche Kalender beim Stadtmarketing Meschede eingetroffen. In den bekannten Auslagestellen wie dem Bürgerbüro, den Mescheder Geschäften, in öffentlichen Einrichtungen und bei der Tourist-Info am Bahnhof liegt der beliebte und kompakte Infokalender ab sofort kostenlos zum Mitnehmen bereit.

Chronologisch aufgelistet finden Interessierte hier eine ganze Vielzahl an Veranstaltungen, die die Kernstadt und die Ortsteile bewegen. Mit Hilfe der Ortsvorsteher, Organisatoren und Aktiven in den Vereinen und Ortsteilen hat das Team des Stadtmarketings alle wichtigen Informationen für die Bürgerinnen und Bürger zusammengetragen.

Bürger, Vereine und Organisationen, die selbst eine Veranstaltung planen, können dafür übrigens auch einen Service von Stadt Meschede und Stadtmarketing nutzen: Auf der Homepage www.meschede.de gibt es die Möglichkeit, eigene Veranstaltungen selbst im Veranstaltungskalender einzutragen auf diese Weise öffentlich zu machen – selbstverständlich ebenfalls kostenlos.

