Hochschule Ostwestfalen-Lippe: it’s OWL Schülercamp begeistert Schülerinnen und Schüler für Technik

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:21 Uhr

Herbstferienzeit ist it’s OWL Schülercamp-Zeit: Bereits zum vierten Mal tauchen junge Nachwuchstalente eine Woche lang in die Welt der technischen Berufe und Studienmöglichkeiten ein. Bei den Unternehmen MSF-Vathauer, Lenze und KEB sowie der Hochschule OWL lernen sie ganz praktisch unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studienangebote kennen. Das Programm aus Workshops, Übungen und Besuchen von Forschungslaboren und Werkstätten wurde vom zdi-Zentrum Lippe.MINT und der it’s OWL Clustermanagement GmbH organisiert.

Was haben ein Smartphone und ein Industrieroboter gemeinsam? Sie machen unser Leben leichter und stehen für die Zukunft der Technik. Neun Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben vom 17. Oktober bis zum 21. Oktober die Gelegenheit im Rahmen des it’s OWL Schülercamps neue Technologien und innovative Unternehmen kennenzulernen. An der Hochschule OWL gastieren die Schülerinnen und Schüler von Mittwoch bis Freitag. Am Mittwoch besichtigten sie zunächst die Technologie-Demonstratoren der SmartFactoryOWL. Außerdem erarbeiten sie in den nächsten Tagen in Praxisworkshops, wie man eine Wetterstation mit Profi-Software aus der Industrie programmiert. Unterstützung erhalten sie dabei von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Instituts für industrielle Informationstechnik (inIT) der Hochschule OWL, unter der Leitung von Professor Oliver Niggemann. Bei einer Informationsveranstaltung bekommen die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus detaillierte Informationen zu Studienmöglichkeiten und die Gelegenheit, sich mit Studierenden auszutauschen und individuelle Fragen zu stellen.

Seit 2013 ermöglicht das zdi-Zentrum des Kreises Lippe in Kooperation mit dem Technologienetzwerk it’s OWL Schülerinnen und Schülern ab der 10. Klasse in den Herbstferien spannende Einblicke in die High-Tech-Welt des Kreises. Die Teilnehmenden „opfern“ dafür eine Woche ihrer Herbstferien, um sich gezielt zu Berufen und Studiengängen zu informieren. Für Carsten Kießler, Leitung zdi-Zentrum Lippe MINT, eine gute Investition: „Hier sehen die jungen Menschen direkt, welche tollen Ausbildungs- und Studienangebote für Naturwissenschaften und Technik es in Lippe gibt. Das Schülercamp ist auch im vierten Jahr ein tolles Angebot und die beteiligten Partner engagieren sich mit Herzblut.“

Quelle: Hochschule Ostwestfalen-Lippe