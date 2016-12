Kalkar: Prickelnde Vorweihnachtsmomente im Wunderland Kalkar

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:22 Uhr

Ein besonderes Bonbon wird am Samstag, den 17. Dezember mit dem Winter-Weihnachtsevent „The show must go on“ in der Eventhalle des Wunderland Kalkar geboten (ab 19.00 Uhr). Sektempfang, Vor-, Haupt- und Nachspeisenbuffet (inkl. Tischfeuerwerk), kühle Getränke, ein berauschendes Show-/Musikprogramm mit charmanter Moderation sowie einige Special Acts versprechen Unterhaltung pur. So werden u.a. Latein-Tanzeinlagen sowie Akrobatikvorführungen und eine orientalische Feuershow mit Schlange (letztere zwei Darbietungen durch Unterstützung des Zirkus Cassely) sicherlich für großes Staunen sorgen. Und das alles vor der zauberhaften Kulisse eines riesigen Schlosses! Mit einer After Show Party darf der Abend angemessen ausklingen.

Wer Lust auf prickelnde Vorweihnachtsmomente hat, sollte das Weihnachtsevent-Arrangement für 49,50 € p.P. buchen. Es gilt das All-in-light-Prinzip, eine Erweiterung mit Hotelübernachtung ist möglich. Noch nichts geplant während der Feiertage? Das Wunderland ist immer eine Entdeckungsreise wert. Infos unter sales@wunderlandkalkar.eu und Tel. 02824/910 294 sowie www.wunderlandkalkar.eu.

Quelle: Wunderland Kalkar