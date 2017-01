Kamp-Lintfort: EINLADUNG ZUR ERÖFFNUNG DES FAMILIENSTÜTZPUNKTES

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:17 Uhr

Das Kindernest mit seinen Angeboten bekommt mit der Eröffnung des Familienstützpunkts ein neues zu Hause … und es wäre schön, wenn Sie dabei sind!!!

Was ist der Familienstützpunkt? Elterncafe, Beratungsstelle, Ort für vielfältige Angebote – der Familienstützpunkt will zentrale Anlaufstelle für Familien rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt sowie die Zeit danach sein. Er will mit Rat und Tat zur Seite stehen. Vielfältige Angebote wie Geburtsvorbereitungskurse, Hebammenberatungen, Schwangerschaftsgymnastik, Krabbelkurse, Elterncafe etc. sollen an einem zentralen, für Familien gut erreichbaren Ort angeboten werden. Deswegen sollten jede Schwangere sowie Eltern von kleinen Kindern als auch Diejenigen, die für diese aktiv und engagiert sind, den Familienstützpunkt kennen.

Lassen Sie sich bei der Eröffnungsfeier von dem umfassenden Angebot überraschen. Die Eröffnung findet statt am:

am : 28.01.2017 um : 11°°Uhr wo : Montplanetstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort

Wir freuen uns auf Sie!

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort