Kamp-Lintfort: Feuerwehr Kamp-Lintfort bildet neue Einsatzkräfte aus

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 10:43 Uhr

Freiwillige Feuerwehr startet Grundlehrgang mit 17 Anwärtern aus Kamp-Lintfort und Rheinberg Am Samstag, 14.Januar 2016, eröffnete Stadtbrandinspektor und Leiter der Kamp-Lintforter Feuerwehr, Michael Rademacher, den Grundlehrgang für Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehren. „Ich freue mich ganz besonders, dass viele der Feuerwehr-Anwärter von der Jugendfeuerwehr übernommen werden. Dies zeugt von einer funktionierenden Jugendarbeit, die Früchte trägt. Dass auch immer mehr Feuerwehrfrauen in unseren Reihen anzutreffen sind, ist ein weiteres, erfreuliches Indiz dafür, dass die einstige Männerdomäne inzwischen für Frauen aufgebrochen ist“, so Rademacher in seiner Eröffnungsrede. „Für die Handlungsfähigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr ist es von großer Bedeutung, Frauen und Männer für dieses abwechslungsreiche Hobby gewinnen zu können. Der Bereitschaft, sich neben Familie und Beruf ehrenamtlich zu engagieren, ist großer Dank auszusprechen“, weiß Kämmerer Martin Notthoff. Auch aus dem benachbarten Rheinberg starten zwei Teilnehmer, die gemeinsam mit 15 Kamp-Lintfortern ausgebildet werden. Der Grundlehrgang findet vom 14. Januar bis 18. November statt und besteht aus vier verschiedenen Modulen, einer Funk- und einer Atemschutzausbildung. Besonderer Höhepunkt: die Wärmegewöhnung in einem Realbrandcontainer sowie eine Abschlussübung in der Trainings-Base in Weeze. „Dieses Highlight haben sich die Feuerwehrangehörigen auch verdient“, so Ausbildungsleiter Jan van Wasen, „schließlich dauert der Grundlehrgang um die 160 Stunden, plus noch einmal 16 Stunden für den Sprechfunkerlehrgang und für den Atemschutzgeräteträgerlehrgang einschließlich Wärmegewöhnung kommen noch einmal circa 30 Stunden hinzu.“ Die einzelnen Module richten sich nach den Feuerwehrdienstvorschriften und sind in ganz Nordrhein-Westfalen gleich. So steht in den Modulen 1 und 2 beispielsweise die Einführung in den Feuerwehrdienst und Erste Hilfe auf dem Programm, während in den Modulen 3 und 4 praktische Übungseinheiten im Löscheinsatz und in der technischen Hilfeleistung ausgebildet werden. Die Feuerwehr Kamp-Lintfort wird Sie in regelmäßigen Abständen weiter über diese Ausbildungsmaßnahme auf dem Laufenden halten.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort