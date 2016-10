Kamp-Lintfort: Geordnetes Parkkonzept im Stadtgebiet

Pressemeldung vom 25. Oktober 2016, 14:10 Uhr

Das neue Parkraumkonzept schreitet weiter voran. Die Markierungsarbeiten auf einigen Straßen in der Altsiedlung sind bereits abgeschlossen. Künftig darf auch auf der Johannstraße nur noch in den dafür vorgesehenen Flächen geparkt werden. Die Markierungsarbeiten finden am 25. Oktober auf der Johannstraße in Höhe Hausnummer 10 bis 17c und am 26. Oktober von Hausnummer 1 bis 8 statt. In dieser Zeit ist es für die Durchführung der Arbeiten notwendig, die Straße mit einem beidseitigen Halteverbot zu versehen. Die Stadt bittet die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, ihre Autos in diesem Zeitraum nicht auf der Straße zu parken und die Beschilderung dringend zu beachten. Sollten trotzdem Fahrzeuge in der temporären Halteverbotszone geparkt werden, müssen diese kostenpflichtig abgeschleppt werden. Je nach Wetterlage ist eine Verschiebung der Maßnahme möglich. Ansprechpartner Markierungsarbeiten: Sebastian Tissen (Tiefbauamt), Tel.: 02842/912-312.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort