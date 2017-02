Kamp-Lintfort: Grundschüler wieder einmal meisterlich

Pressemeldung vom 23. Februar 2017, 14:17 Uhr

Mit viel Applaus wurden die Siegerinnen und Sieger des diesjährigen Wintersportfestes am Dienstag, den 21. Februar, der Kamp-Lintforter Grundschulen in der Sporthalle Eyller Straße gefeiert. Die 192 Jungen und Mädchen der vier Grundschulen waren zusammengekommen, um ihre Stadtmeisterin und ihren Stadtmeister zu ermitteln. Peter Schiffler, Leiter der Grundschule am Niersenberg, führte wieder einmal gekonnt durch die Veranstaltung und bedankte sich herzlich bei Stadt und Sponsoren. Dem schloss sich auch der stellvertretende Bürgermeister Borkenhäuser an: „Es freut mich besonders, dass sich in diesem Jahr so viele Eltern bereitgefunden haben, das Wintersportfest tatkräftig zu unterstützen. Daneben möchte ich mich auch bei den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Einsatzkräften des Roten Kreuzes bedanken, ohne deren Mitwirkung die reibungslose Durchführung nicht möglich gewesen wäre.“ In den Vorwochen konnten sich bei den eigenen Wintersportfesten der Grundschulen aus rund 1.300 Schülerinnen und Schülern die jeweils acht besten Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2006, 2007 und 2008/09 für das städtische Wintersportfest qualifizieren. Diese Veranstaltung wird seit über 30 Jahren von der Stadt Kamp-Lintfort ausgerichtet. Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln, steht dabei – vor Auszeichnungen und Titeln – im Vordergrund. An den zehn Stationen warteten unter anderem Slalomdribbling, Seilspringen oder auch der Bohnensäckchen-Weitwurf auf die jungen Sportler. Ihr Ziel: so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Die Schülerinnen und Schüler waren mit sehr viel Ehrgeiz, Konzentration und Spaß bei der Sache. Meist entschieden nur wenige Punkte den Wettkampf. Wie bereits im letzten Jahr teilten sich bei den Jungen des Jahrganges 2007 Dario Terze von der Ernst-Reuter-Schule und Domenik Keesen von der Grundschule am Pappelsee den ersten Platz, dieses Mal mit jeweils sagenhaften 165 Punkten. Bei den Mädchen setzte sich Hannah Gwosc von der Ernst-Reuter-Schule durch, die 148 Punkte erzielte. Den Jahrgang 2006 der Jungen konnte Nevio Linsinger von der Grundschule am Pappelsee mit 167 Punkten für sich entscheiden. Er erreichte damit die höchste Punktzahl des Tages. Auch bei den Mädchen des Jahrgangs 2006 errang die Grundschule am Pappelsee den Sieg und zwar durch Anna Jacobs mit 150 Punkten. Die Jüngsten am Start waren die Jungen und Mädchen des Jahrgangs 2008/09. Hier konnte sich bei den Mädchen die Ernst-Reuter-Schule durch Leni Häselhoff den ersten Platz mit 139 Punkten sichern. Aufs Siegerpodest bei den Jungen schaffte es Noel Nowak von der Ebertschule mit 160 errungenen Punkten. „Ich bin beeindruckt von dem, was ihr heute alle hier gezeigt und geleistet habt und gratuliere euch hiermit auch zu den erreichten Plätzen im Wettbewerb“, beglückwünschte der stellvertretende Bürgermeister Ralf Borkenhäuser die jungen Nachwuchstalente. Gemeinsam mit Andreas Kaudelka als Vertreter der Stadtwerke und Rainer Ulrich von der Sparkasse Duisburg nahm er die Siegerehrung vor. Der Sport-Palast und die Sparkasse stifteten die Preise für alle teilnehmenden Schulen. Jede von ihnen erhielt 150 Euro. Zudem legten die Stadtwerke in diesem Jahr zusätzlich Kamp-Lintforter Wertchecks in Höhe von 75 Euro pro Schule obendrauf. Damit wird den Schulen ermöglicht, weitere Ausstattung für den Sportunterricht zu erwerben.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort