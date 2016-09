Kamp-Lintfort: Kinder Kunst Kohle Ausstellung mit Kunstwerken von fast 300 Kindern

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:53 Uhr

Von Februar bis April 2016 wurde in 17 Kindertageseinrichtungen in Kamp-Lintfort unter Anleitung der Kunstpädagogin Andrea Much mit den jeweiligen Vorschulkindern für das gemeinsame Projekt „Kinder Kunst Kohle“ gewerkelt. Bereits beim Projektstart stand fest, dass die vielen kleinen Kunstwerke, die dabei entstanden sind, bei einer gemeinsamen Ausstellung an einem besonderen Ort präsentiert werden sollen. Die 300 Vorschulkinder aus dem Frühjahr sind jetzt bereits Schulkinder. Die Einladung zur Ausstellungseröffnung am 24. September 2016 um 15.00 Uhr in der westlichen Orangerie im Terrassengarten am Kloster Kamp, haben sie schon bei ihrer Entlassung aus dem Kindergarten mitgenommen. Jetzt laufen die Vorbereitungen auf die Ausstellung.

250 große Gemeinschafts- und kleine Einzelkunstwerke zeigen anschaulich das Ergebnis des Projekts. Darum kümmert sich die Projektleiterin und Künstlerin Andrea Much. Der Transport der Ausstellungsstücke von den Kitas in den Terrassengarten wird organisiert.

„Der verschwundene Wald – oder wie alles begann“, „Fäustel, Grubenbeil und Geleucht – der Bergmann und sein Werkzeug“, „Ganz schön viel Kohle eine etwas andere Mal- und Zeichenwerkstatt“ und „Der Geist der Kohle – Kohlegeister“, zu diesen Themen haben die Kinder begeistert mit Farbe, Kohle und allerlei Materialien gearbeitet. Die kleinen Kunstwerke sind an zwei Wochenenden zu sehen. Am 24. und 25. September 2016 und am 1., 2. und 3. Oktober 2016, jeweils in der Zeit zwischen 15.00 und 17.00 Uhr. Zum Besuch der Ausstellung sind Jung und Alt eingeladen. Bürgermeister Christoph Landscheidt wird die Ausstellung „Kinder Kunst Kohle“ am Samstag, 24. September 2016 im Terrassengarten unterhalb des Kloster Kamp eröffnen. Das Steigerlied erklingt.

Die Kamp-Lintforter Vereine, die sich mit dem Thema Bergbau in Kamp-Lintfort beschäftigen, bringen sich mit einem Begleitprogramm in die Ausstellungseröffnung ein. Geschichten zum Bergbau sind zu hören. Fotos in Bergmannskleidung können Kinder und Erwachsene mit ihren Handys machen. Ehemalige Bergleute zeigen die Funktion von Grubenlampen. Historische Fotos aus der Altsiedlung zeigen, wie die Bergleute früher gelebt haben. Mit Kohle entsteht ein großes Gemeinschaftsbild.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort