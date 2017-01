Kamp-Lintfort: Satirisch zugespitzte Auseinandersetzung mit Mediengesellschaft

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 15:22 Uhr

Am Dienstag, dem 07.02.2017, um 20 Uhr, führt das Ensemble des Westfälischen Landestheaters, Castrop-Rauxel, die Bühnenfassung des Romas in der Stadthalle Kamp-Lintfort auf. Der Roman ist eine satirisch zugespitzte Auseinandersetzung mit unserer nach Sensationen dürstenden Mediengesellschaft und ihrem tetig wachsenden Einfluss auf die Meinungsbildung in unserer Zeit. Bis Januar 2015 wurde „Er ist wieder da“ über 1,7 Mio Mal verkauft und in 41 Sprachen übersetzt. Der Film ist im Oktober 2015 erschienen. Zum Inhalt: Er wacht an einem völlig unschuldigen Sommertag 2011 mitten in Berlin auf und erkennt nichts wieder. Er macht sich auf den Weg, etwas Vertrautes zu finden und verwirrt sich immer mehr. Dass ihn junge Leute nicht erkennen, irritiert ihn stark, als er sich nach dem Weg zur Reichskanzlei erkundigt, wirder lachend gefragt, ob er von Stefan Raab oder vom Kerkeling kommt. Schließlich geht er in einen Kiosk, um das Datum herauszufinden. Ihm wird schwarz vor Augen. Er verlangt nach einem Spiegel, ihm wird eine Zeitschrift gereicht. Er wird gefragt, wo er auftritt, ob er ein Programm hat, ob er noch andere Rollen kann. Alle halten ihnfür einen Schauspieler, der seine Rolle mit unglaublicher Konsequenz durchzieht. Er wird vom Fernsehen entdeckt, sein Auftritt in einer Comedy-Show wird ein Youtube-Hit,er wird zu einem Medienereignis, einem Star. Während er damit beschäftigt ist, sein radikales Programm seinem Volk zu vermitteln, hält selbiges ihn für einen Comedian, der die Dinge endlich mal beim Namen nennt. Er ist Adolf Hitler. „Passen Sie nur auf, eines Tages nimmt Sie noch jemand ernst.“ Dies ist eine Veranstaltung im Rahmen des städt. Abonnements; Restkarten außerhalb des Abonnements erhalten Sie in der

Buchhandlung Am Rathaus, Moerser Str. 239, Telefon 0 28 42 / 92 17 79. (Eintritt in drei Rängen: 17,00 €/15,00 €/13,00 € inkl. Vorverkaufsgebühr). Beginn: 20 Uhr, Abendkasse (sofern noch verfügbar)/ Einlass: 19 Uhr.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort