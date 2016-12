Kamp-Lintfort: Simply the Best!

Pressemeldung vom 2. Dezember 2016, 09:36 Uhr

Im Rahmen des 15. Aktionstages „Sport in Schulen und Vereinen“ ehrte die Stadt Kamp-Lintfort jugendliche Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften. Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt und Sportdezernent Dr. Christoph Müllmann nahmen gemeinsam mit Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Kaudelka Lydia Kiriakidou, Leiterin des Amtes für Schule, Jugend, und Sport, die Ehrung in der Eyller Sporthalle vor. „Für die Stadt Kamp-Lintfort ist es wichtig, ein gutes und attraktives Sportangebot für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten, vor allem für Kinder und Jugendliche. Genauso wichtig ist allerdings auch, sportliche Leistung zu unterstützen und möglich zu machen. Daher freue ich mich besonders, so vielen herausragenden jugendlichen Sportlern und Sportlerinnen aus Kamp-Lintfort gratulieren zu dürfen“ so Landscheidt. Den insgesamt 34 Sportlerinnen und Sportler wurden Urkunden, Blumen und ein Geschenkgutschein als Anerkennung überreicht. Der Geschenkgutschein wurde durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort, den Sportpalasts und die Stadt Kamp-Lintfort gesponsert. Bild: Stadtsportverbandsvorsitzender Manfred Klessa, Sportdezernent Christoph Müllmann, Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Kaudelka, Bürgermeister Christoph Landscheidt (hintere Reihe v.r.n.l.) freuten sich mit den Geehrten: Emily Bork, Jana Sofie Maier (Lintforter Turnverein), Naina Klein (TuS Lintfort), Alina Nolte (KV Gütersloh-Rheda), Katharina Eggert, Kira Theberath, Amy Ingensand, Amelie Colsman(Reiterverein Seydlitz Kamp), Robert Seiler, Lea Sänger, Adrian Paus, Andrèju Douvletis, Robin Paus, Fabian Laakmann, Nils-Michel Roßmann, Ricardo Hanßen, Colin Schnerr, Julien Frick, Florian Müller (Post-Sportverein Kamp-Lintfort) sowie Dzehva Abdic, Sejla Dedic, Clara Jahn, Josephine Koloß, Lea Kopp, Leonie Kischecknick, Anela Muratovic, Aliana Musanovic, Jamie Nünning, Seyla Popara, Leonie Retzlaff, Laura Karla Roolfs, Aylin Soraya Kayhan (TuS Fichte Lintfort). Es fehlen: Jana Willing (TuS Lintfort) und Viktor Vidojevski.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort