Kamp-Lintfort: Tag der Bibliotheken

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 17:22 Uhr

In den meisten deutschen Bibliotheken wird seit Einführung des Bibliotheken-Tages um den 24. Oktober herum auf die vielfältigen Leistungen der Bibliotheken als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen. Trotz der Umzugsvorbereitungen gibt es auch in Kamp-Lintfort allerhand zu erleben: Am 24. Oktober startet die Fotoausstellung „Im Land der Vulkane und der Elfen“ von Stefan Reilich. Der Kamp-Lintforter Hobbyfotograf zeigt Bilder aus Island. An diesem Tag verleiht auch der Deutsche Bibliotheksverband die Auszeichnung „Bibliothek des Jahres“, den einzigen nationalen Bibliothekspreis, an die Stadtbücherei Hilden.

Am 27. Oktober findet „Picasso trifft Goethe“, die kreative Lesestunde für Grundschulkinder, um 16:30 Uhr statt. Ulla Kosters liest „Der Handschuh“ vor, eine klassische Ballade um einen Ritter und ein Burgfräulein. Dieser Klassiker ist altersgerecht im Bilderbuch aufgearbeitet. An der Bastelaktion werden alle Ritterfans Spaß haben. Ein weiteres Buchabenteuer findet am Freitag,28.10., 16 Uhr für Vorschulkinder statt.

Am 28. Oktober gibt es „Gemeinsame Geschichte(n)“. Die Autorengruppe des Düsseldorfer ZAKK liest aus ihrem vierten Buch Tragisches und Komisches aus dem Einwanderungsland Deutschland. Diese Lesung findet in Kooperation mit der VHS-Moers-Kamp-Lintfort im Diesterwegforum, Vinnstraße 40, um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt ist dank einer Spende der Volksbank Niederrhein frei. Am Wochenende 29./ 30. Oktober wird im „Kulturrucksack“ getanzt und gefilmt. Hier musste ein neuer Ort gesucht werden, weil die Mediathek noch nicht fertig ist. Nun findet der Tanz- und Filmworkshop in der Niederrheinschule ab 10 Uhr statt. Eingeladen sind alle von 10 bis 14 Jahren auch ohne Erfahrung im Fach. Die Künstler Rosa Jesser und Nils Kemmerling leiten spielerisch in die Künste Tanz oder Fotografie ein.

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen in der Stadtbücherei, Tel. 02842/912-385.

Quelle: Kamp-Lintfort / Stadtbücherei