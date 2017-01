Kamp-Lintfort: Umgestaltung des Rathausquartiers

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:20 Uhr

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Kamp-Lintfort sollen wieder an der Auswahl der Pflastersteine und Baumarten für das Rathausquartier beteiligt werden. „Beim Umbau der Moerser Straße hat sich das Konzept bereits bewährt“, betont Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt. Dazu veranstaltet die Stadt Kamp-Lintfort am Dienstag, den 31. Januar 2017 eine öffentliche Bemusterung. Pflaster- und Bepflanzungsvorschläge werden in der Zeit von 10 bis 12 Uhr vor dem Eingang des Rathaus-Centers ausgestellt. Es besteht an diesem Tag auch die Möglichkeit, mit den Planern und der Verwaltung zu den Vorschlägen ins Gespräch zu kommen. Zu besprechen gibt es sicher einiges. So stehen zum Beispiel verschiedene Farbvarianten zur Auswahl: Zum Beispiel das anthrazitfarbene Pflaster vom Prinzenplatz über die Rathauspassage in das rötliche Pflaster des Rathausplatzes übergehen soll. Die Planer sehen hierbei eine kleinteilige Pflasterung mit häufig wechselnden Farbtönen vor.

Ein weiteres Thema sind die Bäume. Laut Landschaftsarchitekt Matthias Funk verträgt das Rathausquartier auch besondere Baumarten. So stehen neben den klassischen Platanen auch farbig-blühende Bäume wie zum Beispiel der Amberbaum, die Vogelkirsche oder der japanischen Schnurbaum zur Auswahl. Im Anschluss an die Bemusterung besteht dann bis zum 07. Februar 2017 die Möglichkeit, die Muster im Foyer des Rathauses zu begutachten und Meinungszettel auszufüllen. „Ein Vorteil einer Bemusterung vor Ort ist, dass man einen konkreten Eindruck darüber erhält, wie sich die Pflasterungs- und Bepflanzungsvorschläge in die Umgebung einfügen“, so Landschaftsarchitekt Matthias Funk.

Die Umgestaltung des öffentlichen Raumes im Rathausquartier ist ein weiterer Schritt zur Neugestaltung des Rathausumfeldes. Die Umbauarbeiten sollen im Sommer 2017 beginnen. Neben der in Kürze bevorstehenden Eröffnung der Mediathek steht dieses Jahr im Zeichen des Abrisses der Bunten Riesen. Hier wurde schon mit dem Rückbau des City-Parkhauses begonnen. Die Entscheidung über die Pflasterung und Bepflanzung des Rathausquartiers soll in der Sitzung des Stadtentwicklungs-ausschusses am 14. Februar 2017 beschlossen werden.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort