Kamp-Lintfort: Weihnachtscharity-Aktion geht an den Start

Pressemeldung vom 26. Oktober 2016, 16:45 Uhr

Kinder und Jugendliche von 10-14 Jahren können sich wie in den Jahren zuvor an der Weihnachtscharity-Aktion, organisiert von der Mobilen Jugendarbeit und der KOT Gestfeld, beteiligen. An sechs Nachmittagen öffnen die Weihnachtsbäckerei und die Bastelwerkstatt ihre Türen im Alten Rathaus. Startschuss ist der 25.10.2016 von 16:00-19:30 Uhr. Weitere Termine für die Weihnachtsaktion sind der 02.11.,08.11.,16.11. und 22.11.2016.

Mittwochs- und Freitagsnachmittags wird in der KOT gebastelt und gebacken. Hier geht es am 26.10.2016 von 15:30 bis 19:00 Uhr los. Weitere Termine sind der 28.10., 02.11.,04.11., 09.11., 11.11, 16.11., 18.11. sowie der 23.11.2016.

Wie im letzten Jahr werden die Köstlichkeiten sowie die tollen Weihnachtsdekorationen vom 25.11. bis 27.11.2015 auf dem Barbaramarkt in Kamp-Lintfort verkauft und der Erlös gespendet. Der Erlös geht wie in den Jahren zuvor an wohltätige Einrichtungen, im letzten Jahr kamen die Spendengelder den Kinderherzen Kamerun e.V. zu Gute. Anmeldungen nehmen Frau Szumotalski (Mobile Jugendarbeit) unter 02842-9118834 oder Frau Pieczyk (KOT Gestfeld) unter 02842-80916 entgegen.

Quelle: Amt für Schule, Jugend und Sport der Stadt Kamp-Lintfort