Kamp-Lintfort: Wünsche-Erfüller gesucht!

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:33 Uhr

Wunschzettel hängen bis zum 9. Dezember am Wunschbaum im Sport Palast Startschuss für alle engagierten Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintforter, die gerne Kinderaugen zum Leuchten bringen: Seit gestern (24.11.) hängen wieder die Wunschzettel am Wunschbaum im Sportpalast. Die Wunschzettel sind von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern sich aus unterschiedlichen Gründen in einer ungünstigen wirtschaftlichen Lage befinden. Wer diesen Kindern eine Freude machen möchte, hat noch bis zum 9. Dezember Zeit, einen Zettel vom Baum zu pflücken und das unverpackte Geschenk wieder beim Sport Palast abzugeben. Am 15. Dezember werden die Geschenke eingepackt und können gegen Vorlage des Abholscheins in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr im Neuen Rathaus, 2. Etage, Sitzungssaal 2 abgeholt werden. Die Wunschbaum-Aktion findet bereits zum 10. Mal statt und wird unterstützt von Klartext für Kinder e.V., dem Mode Palast, Schuh Palast und Sport Palast, den Schülerinnen und Schüler der UNESCO Schule Kamp-Lintfort und dem Kindergarten St. Josef. Bildunterschrift: Die Maxi-Kinder vom Kindergarten St. Josef haben den Baum geschmückt. Kerstin Reinhardt (Internationaler Bund), Kornelia Rogmann (Stadt Kamp-Lintfort), Bärbel Filip (Stadt Kamp-Lintfort, kniend), Bürgermeister Christoph Landscheidt, Andreas Willicks (Firma op de Hipt), Heike Adolphs (Stadt Kamp-Lintfort)und Erika Doersch (Klartext für Kinder) (v.l.n.r.) halfen fleißig mit. Ansprechpartnerin Wunschbaumaktion: Bärbel Filip (Amt für Schule, Jugend und Sport), Tel.: 02842/91188-35.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort