Kamp-Lintfort: Zusätzlicher Standort von Altkleidercontainern im Bereich des Niersenberges

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 12:41 Uhr

Über die letzten Monate konnte der Servicebetrieb ASK Kamp-Lintfort vermehrt wahrnehmen, dass das Volumen der aufgestellten Altkleidercontainer an der Wiesenbruchstraße in Kamp-Lintfort nicht mehr ausreicht. Auch das Aufstellen weiterer Container konnte die Mengen an eingeworfener Kleidung nicht mehr abdecken. Um den Belangen der Anliegerinnen und Anlieger des Bereiches sowie der dortigen Verkehrsführung gerecht zu werden, ist es notwendig geworden, einen weiteren Standort für Altkleidercontainer im Bereich des Habichtsweges/ Niersenberger Straße, einzurichten. Ab dem 15.12.2016 können diese neu aufgestellten Sammelcontainer mit gebrauchter Kleidung befüllt werden. Nutzen Sie bitte auch diesen neuen Standort, denn für jede Tonne Altkleidung, die wir von ihnen erhalten, erzielt die Stadt Kamp-Lintfort Erlöse, die zu 100 Prozent in die Gebühren-kalkulation fließen und dazu beitragen, die Müllgebühren stabil zu halten bzw. zu verringern.

Quelle: Stadt Kamp-Lintfort