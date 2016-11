Kerpen: Ausstellungseröffnung

Pressemeldung vom 28. November 2016, 14:34 Uhr

Kerpens Standpunkte gegen Gewalt an Frauen Nach einer aktuellen Studie sind in Deutschland rund 35 % aller Frauen mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen. Damit ist das Thema kein Problem kleinerer Randgruppen, sondern findet weitestgehend unbemerkt in der Mitte der Gesellschaft – also auch in Kerpen – statt. Zum Aktionstag gegen Gewalt an Frauen im Jahr 2015 wurde die Kampagne „Kerpens Standpunkte gegen Gewalt an Frauen“ ins Leben gerufen. Kerpener Bürgerinnen und Bürger, aber auch Organisationen, Vereine und Verbände wurden gebeten, sich an der Kampagne zu beteiligen und als Zeichen der Solidarität einen eigenen „Standpunkt“ einzureichen. Eine erfreuliche Anzahl von Kerpenerinnen und Kerpenern haben daraufhin mitgemacht. Ihre Statements sollen nun in einer Ausstellung vorgestellt werden.

Ausstellungsdauer: 25. November bis 15. Dezember 2016

Öffnungszeiten: Mo – Do 9:00 – 16:30 Uhr Fr 9:00 – 13:00 Uhr

Zur Ausstellungseröffnung am

Freitag, 25. November 2016, 19:00 Uhr im Soziokulturellen Zentrum, Mittelstr. 23, 50169 Kerpen-Horrem laden wir Sie und Ihre Begleitung herzlich ein.

Dieter Spürck Elisabeth Lux Bürgermeister Gleichstellungsbeauftragte

Programm: Begrüßung: Dieter Spürck, Bürgermeister Einführung: Elisabeth Lux, Gleichstellungsbeauftragte Vortrag: Ute Brensing, Rechtsanwältin und Vorstandsmitglied im Verein Frauen helfen Frauen im Rhein-Erft-Kreis e. V. U.A.w.g. bis 23.11.2016 (auch telefonisch oder per Mail)

Weitere Informationen: Gleichstellungsstelle: 02237/58-256 elux@stadt-kerpen.de

Quelle: Stadt Kerpen