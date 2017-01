Kleve: Beratungswegweiser „Kleve Sozial“

Pressemeldung vom 26. Januar 2017, 16:37 Uhr

Der neue Beratungswegweiser „Kleve Sozial“ ist ab sofort online! Ob Schwangerschaftsberatung, Betreutes Wohnen, Ehrenamt, Jugendarbeit oder Ansprechpartner bei Behörden, der umgesetzte Beratungswegweiser der Stadt Kleve bündelt unter dem Namen „Kleve Sozial“ (www.beratungswegweiser-kleve.de) Adressen und Angebote im sozialen Bereich in Kleve. Nach einem gemeinsamen Antrag aller Fraktionen hat der Rat der Stadt Kleve in seiner Sitzung am 07.07.2010 die Notwendigkeit eines ‚Wegweiser Soziales‘ erkannt. Ursprünglich bereits im Jahr 2010 als Kooperationsprojekt mit der Caritas und Studenten angedacht, was aber aufgrund personeller Fluktuation auf Seiten der Projektpartner nicht zustande gekommen ist, wurde die Idee eines sozialen Beratungswegweiser 2013 durch die Stadt Kleve in Eigenregie und einer Arbeitsgruppe mit Wohlfahrtsverbänden auf den Weg gebracht. Kleve Sozial – Aktualität durch Beteiligung der Institutionen Um von vorneherein eine langfristige Aktualität und ein umfassendes Medium für Bürgerinnen und Bürger sowie für Beraterin der sozialen Beratungslandschaft in Kleve sicherstellen zu können, wurden die Institutionen, welche sich über den Beratungswegweiser präsentieren sollten, mit ins Boot geholt. Mit einem eigenen Login zeichnen sich die teilnehmenden Institutionen für ihre Inhalte selbst verantwortlich – Aktualität durch Beteiligung lautet die Devise. Barrierefrei und mobilfähig durch Responsive Webdesign Gemeinsam mit der auf Barrierefreiheit im Internet spezialisierten Agentur anatom5 hat die Stadt Kleve für den Beratungswegweiser ein Erscheinungsbild entwickelt, welches bei den beteiligten Arbeitsgruppen, Vereinen und Verbänden gleichermaßen großen Anklang gefunden hat. Verschiedene Zugangsmöglichkeiten erleichtern das Finden Von vorneherein lag der Fokus in der Designentwicklung auf der Benutzerführung. Letztendlich bietet der Beratungswegweiser in seiner Grundfunktion lediglich Zugang zu einer datenbankbasierten Liste von sozialen Beratungs- und Hilfeangeboten. Im Sinne der Barrierefreiheit war schnell klar, dass diese Beratungsangebote über verschiedene Zugangswege und Suchmöglichkeiten bereitgestellt werden sollten. Neben einer klassischen Stichwortsuche bietet das Portal eine A-Z-Liste und eine so genannte Themen-Navigation. Darüber hinaus wurden fünf Kernthemen (Gesundheit & Teilhabe, Frauen & Männer, Lebensalter, aus aller Welt und Soforthilfe) definiert und plakativ auf der Startseite über einen visuellen Einstieg hervorgehoben. Damit soll der Zugang auch für Menschen mit Leseschwäche oder Migrationshintergrund erleichtert werden.

Quelle: Stadt Kleve