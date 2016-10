Kleve: Familienzentrum Morgenstern feierte Jubiläum

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:48 Uhr

Viele Besucher spiegeln die positive Resonanz wieder, die beim Tag der offenen Tür am 02. Oktober im Familienzentrum Morgenstern in Kleve zu hören war. Es waren alle interessierten Menschen eingeladen, sich die Einrichtung und die pädagogische Arbeit des Familienzentrums anzuschauen.

Während des Tages gab es aber nicht nur Informationen über das pädagogische Konzept und die Vorstellung der Kooperationspartner, sondern auch jede Menge Aktionen für Groß und Klein. Der Tag stand unter dem Motto „Tag der Naturwissenschaften“ und so hatten alle die Möglichkeit, sich z.B. mit Licht und Schatten, mit den Zauberlampen, mit Magneten in unterschiedlichen Größen und Stärken und mit Wasser und Sand spielerisch auseinanderzusetzen. Die Kinder wurden phantasiereich geschminkt. In der Cafeteria gab es leckeren von den Eltern und Großeltern der Einrichtung gespendeten Kuchen. Im Freien wurde gegrillt.

Am Ende des Tages konnten die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Eltern auf eine erfolgreiche und schöne Veranstaltung zurückblicken, zu der insbesondere auch alle fleißigen Helfer und die Besucher beigetragen haben. Hierfür bedankt sich das Kita-Team aus dem Familienzentrum Morgenstern.

Quelle: Stadt Kleve