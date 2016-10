Kleve: Gruselige Führung der Kleve Marketing

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:08 Uhr

Am 29. Oktober die Geister der Vergangenheit erleben Bei der Familienführung der Kleve Marketing am Samstag, den 29. Oktober geht es rund um Schwanenburg und Stiftskirche um die Geister der Vergangenheit. Stadtführerin Birgit van den Boom wird Kindern zwischen 7 und 12 Jahren finstere Geschichten aus der Historie von Kleve erzählen und trifft dabei auch die ein oder andere Persönlichkeit. So kann man den Henker und den Scharfrichter der Stadt live erleben und möglicherweise spukt sogar die weiße Frau durch die Schwanenburg. Außerdem erzählt Maria aus Kleve wie es dazu kam, dass sie als Hexe verbrannt wurde. Die gruselige Führung beginnt um 18.00 Uhr an der Schwanenburg, dauert ca. 90 Minuten und kostet 6 € für Kinder und 8 € für Erwachsene. Die Kinder dürfen gerne verkleidet kommen! Eine Anmeldung bei Kleve Marketing (Tel.: 02821/895090) ist allerdings vorab erforderlich.

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG