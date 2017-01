Kleve: Kopfkino mit Hans-Peter Bause am 28.01.2017 ab 10.30 Uhr – 12.30 Uhr in der Stadtbücherei Kleve „Mut für drei“ von Bart Moeyaert

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 16:07 Uhr

In der Stadtbücherei Kleve, Wasserstrasse 30-32, findet am 28.01.2017 ab 10.30 Uhr – bis 12.30 Uhr das erste Kopfkino in diesem Jahr statt. Vorlesepate Hans-Peter Bause liest für Kinder ab 5 Jahren Geschichten aus „Mut für drei“ von Bart Moeyaert.

Die Helden in den Geschichten heißen Rosie, Tom und Marta. Mut haben alle drei. Und Grips noch dazu. Jeder auf seine ganz besondere Weise. Rosie, die einen Brief findet und nicht widerstehen kann, ihn zu lesen und sich dann beim Schreiber entschuldigen muß. Tom, der traurig und wütend über seine Mutter ist und sich in eine selbst gegrabeneGrube zurückzieht. Marta, die eine mobbende Mitschülerin mit Grips zu zähmen versteht.

Für dieses Buch erhielt der Autor den Jugendliteraturpreis. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos.

Quelle: Stadt Kleve