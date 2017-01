Kleve Marketing GmbH & Co. KG: Sonderführungen durch Klever Unternehmen im Jubiläumsjahr!

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:35 Uhr

Viele der von der Tourist Info Kleve angebotenen Führungen beschäftigen sich mit dem traditionellen Handwerk oder den Produktionsstätten aus der Vergangenheit Kleves. Da aber eine Stadt nicht nur mit der Geschichte vergangener Jahre lebt, sondern permanent auch an der „aktuellen Geschichte“ schreibt, bieten Klever Unternehmen im Jubiläumsjahr 2017 den Bürgern an, in ihrem Hause an Führungen teilzunehmen. Die Unternehmen Ipsen Unternational GmbH, Euregio-Rhein-Waal, Tel-inform customer services GmbH, Clemens Giesen, Fleischerei Johannes Terhoeven und die Volksbank Kleverland möchten Ihnen gerne im Rahmen einer Pressekonferenz gemeinsam mit uns: am Mittwoch, 01.02.2017 um 11.00 Uhr im Technologie-Zentrum (TZK) , Boschstraße 16, Raum 46

einen Einblick in die angebotenen Führungen geben.

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG