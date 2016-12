Kleve: Sammlungsergebnis 2016

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 13:09 Uhr

Die Haus- und Straßensammlung des Volkbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. hat in diesem Jahr vom 01. November bis 18. November stattgefunden. Das Sammelergebnis der Haus- und Straßensammlung sowie der Prominentensammlung des Ortverbandes Kleve schließt in diesem Jahr mit insgesamt 5.044,16 € ab. An dieser Stelle gilt allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön. Der Dank gilt vor allem auch den zahlreichen freiwilligen Helfern, ohne deren Unterstützung die Sammlung mit dem verbundenen erfreulichen Ergebnis nicht möglich gewesen wäre.

Quelle: Stadt Kleve