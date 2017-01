Kleve: Themenführung „Die dunkle Seite von Kleve“ am 20. Januar

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 14:44 Uhr

Die „Dunkle Seite“ der Stadtgeschichte Kleves kann man bei einer Abendführung von Kleve Marketing am Freitag, den 20.01.2017 kennen lernen. Denn gerade im Dämmerlicht sieht auch Vertrautes anders aus. Dinge fallen neu ins Auge, Licht und Schatten lassen fremde Bilder entstehen. Daher stehen bei der Führung „Die dunkle Seite von Kleve“ mit Historikerin Helga Ullrich-Scheyda Themen im Mittelpunkt, die sonst eher wenig Beachtung finden wie Feuersbrünste, Hinrichtungen, Räuberbanden und nächtliche Vergnügungen… Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Koekkoekplatz, die Teilnahmegebühr beträgt 5,- € pro Person. Die ca. 90-minütige Tour endet am Fischmarkt. Anmeldung bei Kleve Marketing unter Tel.: 02821/895090.

Quelle: Kleve Marketing GmbH & Co. KG