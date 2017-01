Königswinter: Autogenes Training zur Stressbewältigung

Pressemeldung vom 26. Januar 2017, 16:38 Uhr

In diesem Angebot der VHS Siebengebirge lernen die Teilnehmenden, ihren Körper mit Hilfe ihrer Gedanken zu entspannen und sich somit in akuten Stresssituationen selbst zu helfen. Die Methode dient vor allem der Förderung des seelischen Gleichgewichts, des Selbstvertrauens und der Konzentration und ist sehr hilfreich, z.B. zur Vorbereitung auf Prüfungen. Der Kurs mit acht Terminen beginnt am Dienstag, 7. Februar 2017, in der Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr. Durchführungsort ist die Jugenddorf-Christophorusschule in Königswinter. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 35,20 Euro und bei sieben bis neun Personen 44,80 Euro. Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2017. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung bitte nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorfer Str. 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter