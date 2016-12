Königswinter: „Computer & Internet“

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 15:33 Uhr

Im Rahmen von „Aktiv im Alter“ bietet die ehrenamtlich tätige Projektgruppe „Computer & Internet“ am Montag, 05.12.2016, in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr, eine kostenlose Sprechstunde in Oberdollendorf, Cäsariusstraße 114, an. Außerdem wird eine Sprechstunde im Pfarrheim St. Joseph in Thomasberg, Am Kirchplatz 15, am Mittwoch, 14.12.2016, in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, angeboten. Die Sprechstunden in den Rathäusern Oberpleis und Königswinter-Altstadt fallen in diesem Monat aus. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, über den verstärkten Einsatz von Computern und Internet älteren Mitbürgern eine umfassende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Für die Lösung der damit verbundenen technischen Fragen und Computerprobleme leistet die Gruppe umfassende ehrenamtliche Hilfestellung für PC, Laptop, Tablet und Smartphone. Außerdem wird Hilfe bei der Lösung von Problemen mit E-Mails, beim Einkaufen im Internet oder Online-Banking angeboten. Wer Hilfe der Spezialisten braucht, kann sich an den Ansprechpartner der Gruppe, Herrn Ulrich Utsch unter 02244/6550, wenden. Die Gruppe sucht noch Unterstützung für dieses Ehrenamt. Interessierte können gerne mit Herrn Utsch Kontakt aufnehmen. „Philosophischer Arbeitskreis“ Der Arbeitskreis findet regelmäßig jeden ersten Dienstag im Monat statt. Das nächste Treffen ist am 06.12.2016, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Ittenbach, Ringstrasse 19. Neue Uhrzeit während der dunklen Jahreszeit um 10.30 Uhr. Der philosophische Arbeitskreis beschäftigt sich mit einem neuen Thema „Das Menschenbild bei Thomas Hobbes“. Mit diesem Thema findet vielleicht jemand Gefallen an der Philosophie. Der Arbeitskreis freut sich immer über neue Interessenten und nimmt sie herzlich auf. Ansprechpartner ist Herr Dietmar Schmidt-Nekes, M.A., unter 02223/21585. „Wandern“ Die Wandergruppe trifft sich regelmäßig montags zu Wanderungen im Siebengebirge. Gerne werden neue Wanderfreunde in den Kreis aufgenommen. Wöchentlich jeden Montag, Zeit: 14.00 bis ca. 16.00 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz an der Katholischen Kirche in Stieldorf. Ansprechpartner ist Herr Bernd Kirwald unter 02244/4485. „Geben&Nehmen“ Der Verein Geben&Nehmen heißt immer wieder gerne neue Gäste herzlich willkommen, die sich unverbindlich über den Verein Geben&Nehmen informieren wollen. Der Verein wurde von Bürgerinnen und Bürgern gegründet, um die Vermittlung unentgeltlicher Hilfe zu organisieren. Es handelt sich um einen Zeittauschring. Denn jeder von uns kann etwas oder hat eine Fähigkeit und Zeit, die anderen vielleicht fehlt, möchte aber auch gerne Hilfe eines anderen in Anspruch nehmen. Eine Gemeinschaft, an der sich Bürgerinnen und Bürger unabhängig vom Alter aus allen Teilen der Stadt Königswinter beteiligen können. Ansprechpartnerin ist Frau Gabriele Neuse-Schülgen unter 02223/4088.

Alle interessierten Bürger/innen sind herzlich zu einem oder auch mehreren Treffen eingeladen. Für Rückfragen zum Programm „Aktiv im Alter“ sowie bei Fragen über Unterstützungsmöglichkeiten und zu sozialen Angeboten steht Ihnen das Servicecenter Soziales, beim Geschäftsbereich Soziales und Generationen der Stadt Königswinter, gerne zur Verfügung. Ansprechpartnerinnen sind Frau Elisabeth Zimmer unter 02244/889-339 oder per E-Mail an elisabeth.zimmer@koenigswinter.de und Frau Hildegard Walter unter 02244/889-350 oder per E-Mail an hildegard.walter@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter