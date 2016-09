Königswinter: Ein Weg in die Ruhe- aktive und stille Meditation

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:37 Uhr

Aktive Meditationen bauen eine sanfte Brücke vom Tun zum ruhigen Sein. Die VHS Siebengebirge zielt mit diesem Angebot auf all diejenigen, die täglich durch die vielen Eindrücke des Arbeitslebens gefordert sind und dringend nach innerer Ruhe suchen. Mit sanften Bewegungen wird langsam der Weg in die Stille der Meditation gebahnt. Der Kurs mit acht Terminen beginnt am Freitag, 30. September 2016, in der Zeit von 18:30 bis 20:00 Uhr. Der Kurs wird durchgeführt in Bad Honnef, Hebammenpraxis Storchennest, Schülgenstraße 14. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 39,90 € und bei sieben bis neun Personen 51,10 €. Anmeldeschluss ist der 23. September 2016. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorfer Straße 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter