Königswinter: Einstufungsberatung Sprachen

Pressemeldung vom 25. Januar 2017, 16:16 Uhr

Die VHS Siebengebirge startet am 6. Februar 2017 ins neue Semester. Traditionell stark ist das Angebot an Fremdsprachenkursen. Nicht nur Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch stehen auf dem Programm, sondern auch Arabisch, Chinesisch, Japanisch, Niederländisch und brasilianisches Portugiesisch. Anfängerkurse sind in allen genannten Sprachen außer Englisch im aktuellen Angebot. Ein Quereinstieg ist bei entsprechenden Vorkenntnissen auf allen Ebenen möglich. Für diejenigen, die nicht recht wissen, wie ihre Vorkenntnisse einzuschätzen sind, bietet die VHS eine Einstufungsberatung an. Termin für die Einstufungsberatung Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch ist am Mittwoch, 1. Februar 2017, von 18.00 bis 19.30 Uhr, in Oberpleis, in der Geschäftsstelle der VHS, Dollendorfer Straße 48 (gegenüber dem Rathaus). Der Beratungs- und Informationstermin für Deutsch als Fremdsprache/Zweitsprache findet am Donnerstag, 2. Februar 2017, von 16.00 bis 17.30 Uhr am selben Ort statt. Die Teilnahme an der Beratung ist kostenlos. Alle Kurse sind können auch im Internet unter www.vhs-siebengebirge.de gebucht werden. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208.

Quelle: Stadt Königswinter