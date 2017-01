Königswinter: Gesunde Füße und starke Knie

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 14:35 Uhr

Mit speziellen Übungen zur Kräftigung und Mobilisierung der problematischen Zonen an Füßen, Beinen und Hüften macht die VHS Siebengebirge ein besonderes Kursangebot. Angesprochen sind Personen mit Bewegungseinschränkungen zum Beispiel aufgrund von Gicht, Arthritis, Knieverletzungen oder ähnlichem. Der Kurs mit zwölf Terminen beginnt am Montag, 6. Februar 2017, in der Zeit von 20.00 bis 21.00 Uhr. Durchführungsort ist das CURA- Krankenhaus in Bad Honnef. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 36,70 Euro und bei sieben bis neun Personen 46,30 Euro. Anmeldeschluss ist der 30. Januar 2017. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung bitte nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorfer Str. 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E- Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter