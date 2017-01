Königswinter: Hatha-Yoga in Ittenbach

Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 10:21 Uhr

Wer glaubt, Yoga sei nur ein indisches Fitnessprogramm, der wird in diesem Kursus der VHS Siebengebirge neue Erfahrungen machen können, auch als Einsteiger/in. Das Angebot kombiniert traditionelle Körperübungen mit Atemtechniken und Tiefenentspannung. Ziel ist es, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Der Kurs mit dreizehn Terminen beginnt am Donnerstag, 9. Februar 2017, in der Zeit von 19.00 bis 20.30 Uhr. Durchführungsort ist das Familienzentrum Villa Kunterbunt. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 57,20 Euro und bei sieben bis neun Personen 72,80 Euro. Anmeldeschluss ist der 1. Februar 2017. Auskunft die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889- 207 oder -208. Anmeldung bitte nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorfer Str. 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter