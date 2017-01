Königswinter: Jahresauftakt der VHS Siebengebirge mit Manfred Kock

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 16:32 Uhr

Zum Auftakt des Studienjahres 2017 ist Manfred Kock, früherer Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, am Montag, 30. Januar 2017, um 19.00 Uhr, zu Gast bei der VHS Siebengebirge. Aus Anlass des 500. Jahrestags der Reformation befasst er sich in seinem Vortrag mit der Rolle von Religionen in historischen und aktuellen Konflikten und ihren Möglichkeiten, ihre Frieden fördernde Kraft zu entfalten. Alle Interessierten sind herzlich in das Haus Bachem, Drachenfelsstraße 4, 53639 Königswinter- Altstadt, eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208.

Quelle: Stadt Königswinter