Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:17 Uhr

Die Entwicklung einer erfolgreichen Kommunikation in Beruf und Alltag ist das Ziel des Kurses der VHS Siebengebirge. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Reflexion von Körpersprache, Ausstrahlung und Stimme. Es werden alltagtaugliche Theorien und Techniken erlernt, wie beispielsweise das richtige Argumentieren. Gerne können konkret anstehende Beispiele in den Workshop mit einfließen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 29. Oktober 2016, in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr, in Königswinter, in der Jugenddorf-Christophorusschule, Gebäude AK, Raum 2, statt. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 22,00 € und bei sieben bis neun Personen 28,00 €. Anmeldeschluss ist der 21. Oktober 2016. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorferstr. 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E- Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter