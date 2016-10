Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:12 Uhr

„Honnef 30. Sept. [1916] Den Heldentod fürs Vaterland starb in Galizien der Pflegesohn unseres Mitbürgers Herrn Zimmermeisters Kronauer, Unteroffizier Bernh. Kronauer, im 25. Lebensjahre …“ Diese Notiz in der „Honnefer Volkszeitung“, eine von vielen gleichartigen und in der damaligen Zeit grausam alltäglichen, war der Ausgangspunkt für Nachforschungen eines Nachfahren dieses Unteroffiziers: Der niederländische Musiker Hendrik Jan – „HJ“ – Vermeulen befasste sich intensiv mit dem Familienschicksal im 1. Weltkrieg und verarbeitete seine Erkenntnisse in einer musikalischen Performance. Um seine Geschichte zu erzählen, hat er zeitgenössische Texte deutscher „Kriegsdichter“ zusammengestellt, die er mit eigenen Kompositionen begleitet. Vermeulen erzählt mit Musik, Bildern und Berichten von seiner Spurensuche und dem Weg zum Album Krieg.

Krieg 1916 im Siebengebirgsmuseum: am Donnerstag, 20. Oktober 2016, 19.30 Uhr; Kostenbeitrag 7,- Euro. Veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Gutenberghaus, Bad Honnef.

Quelle: Stadt Königswinter