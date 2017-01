Königswinter: Ohne Balance keine sichere Fortbewegung

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 14:39 Uhr

Eine natürliche Körperstabilität und ein intaktes Gleichgewicht sind wichtige Voraussetzung für sicheres Gehen. Durch die Kräftigung der Rücken- und Bachmuskulatur, die Verbesserung der Körperhaltung und das Erlernen einer Atemtechnik dient dieses Training der VHS Siebengebirge auch der Sturzprophylaxe. Der Kurs mit dreizehn Terminen beginnt am Donnerstag, 9. Februar 2017, in der Zeit von 17:00 bis 18.00 Uhr. Durchführungsort ist Königswinter, Turnhalle am Palastweiher. Das Entgelt beträgt ab zehn Personen 41,10 Euro und bei sieben bis neun Personen 51,90 Euro. Anmeldeschluss ist am 31. Januar 2017. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung bitte nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorfer Str. 48, 53639 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter