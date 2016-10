Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 16:14 Uhr

Die Früherkennung ist eins der wichtigsten Elemente in der Vermeidung von Brustkrebs. Die VHS Siebengebirge, in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragen der Stadt Bad Honnef und unterstützt von der Krebsgesellschaft Nordrhein Westfalen, bietet eine Veranstaltung zur Selbstuntersuchung der Brust an. Unter fachärztlicher Anleitung wird umfassend informiert und Untersuchungstechniken an Modellen aus Silikon geübt. Die Veranstaltung am Mittwoch, 26. Oktober 2016, in der Zeit von 19:00 bis 20:30 Uhr, findet in Bad Honnef, im CURA- Krankenhaus, statt. Das Entgelt beträgt 5,00 €. Anmeldeschluss ist der 21. Oktober 2016. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, Dollendorferstr. 48, 53639 Königswinter oder per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter