Königswinter: talentCAMPus Cajónbau oder STOMP

Pressemeldung vom 16. September 2016, 11:41 Uhr

Während der Herbstferien, in der Woche vom 10.10. bis 14.10.2016, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr, bietet die VHS Siebengebirge in Kooperation mit dem Stadtjugendring Bad Honnef, dem Haus der Jugend Bad Honnef und dem Jugendtreff Aegidienberg, zwei kostenfreie talentCAMPus für Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis sechzehn Jahren an. Im Jugendtreff Aegidienberg dürfen die Jugendlichen auf Entdeckungsreise in die Welt der Klänge und Rhythmen gehen. In Anlehnung an die Percussion- und Performance-Gruppe STOMP werden mit Alltagsgegenständen wie Besen, Bällen und Mülleimern Geräusche und Rhythmen erzeugt und dazu eine lebendige Choreographie erarbeitet. Im Haus der Jugend Bad Honnef wird sich alles um die Cajon drehen, für manche das kleinste Schlagzeug der Welt. Mit ganz einfachen Mitteln können auf der Cajon kräftige Rhythmen erzeugt werden, die der Musik den nötigen Groove geben. Die Kinder und Jugendlichen bauen zunächst aus Bausätzen ihre eigenen Instrumente, lernen dann darauf zu spielen und werden gemeinsam eine Choreographie erarbeiten, in die musikalische Elemente aus verschiedenen Ländern der Welt einfließen. Da Musik und Tanz ohne Sprache auskommen, richten sich beide Angebote ausdrücklich auch, aber nicht nur, an Kinder und Jugendliche, die noch nicht lange in Deutschland leben. Über das gemeinsame Musizieren und Tanzen soll die soziale und interkulturelle Kompetenz der Teilnehmenden gestärkt werden. Die Jungen und Mädchen werden ihre Kommunikationsfähigkeit trainieren, ihre Rollen in der interkulturellen Kommunikation reflektieren, Konfliktursachen kennenlernen und geeignete Lösungsstrategien entwickeln. Am Ende werden die Ergebnisse bei einer Abschlussveranstaltung Familie, Freunden und interessierten Personen präsentiert. Es handelt sich bei beiden Workshops um Veranstaltungen im Rahmen des Programms „Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung“, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Beide Veranstaltungen sind entgeltfrei inkl. Mittagessen. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 21.09.2016. Auskunft erteilt die Geschäftsstelle der VHS Siebengebirge unter 02244/889-207 oder -208. Anmeldung nur schriftlich an die VHS Siebengebirge, 53637 Königswinter, per Fax an 02244/889-378 oder per E-Mail an vhs@koenigswinter.de.

Quelle: Stadt Königswinter