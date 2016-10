Krefeld: Aachener Lyriker ist am 3. November zu Gast

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 13:36 Uhr

Nächster Gast in der Reihe „1 Gedicht“ im Niederrheinischen Literaturhaus Krefeld ist am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr der Aachener Lyriker Christoph Wenzel. Er wird Beispiele seines aktuellen Werks lesen und mit Literaturkritiker Henning Heske und dem Publikum über die zeitgenössische Dichtkunst und die Arbeit als Lyriker und Herausgeber sprechen. Der Literaturkritiker wird zudem seine Interpretation eines Gedichts vorstellen, das exemplarisch für Wenzels Dichtkunst steht. Der Eintritt zur Lesung kostet sieben, ermäßigt fünf Euro. Gefördert wird die Veranstaltung vom NRW-Kultursekretariat Wuppertal. Da es im Saal des Niederrheinischen Literaturhauses nur 30 Plätze gibt, wird um Reservierung bei anette.ostrowski@krefeld.de gebeten.

Christoph Wenzel wurde 1979 im westfälischen Hamm geboren. Er veröffentlichte bislang vier Gedichtbände, zuletzt „lidschluss“ in der Edition Korrespondenzen. Für seine Lyrik wurde er mehrfach ausgezeichnet, u.a. 2014 mit dem Förderpreis des Landes NRW. Wenzels Gedichte zeichnen sich oft durch eine regionale Verortung aus. Häufig sind dabei Gedichtzyklen entstanden, die die Thematik mehrperspektivisch angehen. Christoph Wenzel spürt dabei intensiv der Verwurzelung und der Entwurzelung des Menschen in der Landschaft nach. Dabei beeindruckt er durch seine hohe Sprachsensibilität, die verschiedene Lesarten ermöglicht.

Die Reihe „1 Gedicht“ will den Zugang zur Gegenwartslyrik eröffnen und zeigen, dass es sich lohnt, Lyrik intensiv zu lesen. Gedichte als inhaltlich stark verdichtete Textart verlangen Lesern in einem erheblich höheren Maß als Prosa Aufmerksamkeit, Lesekompetenz und Einfühlungsvermögen ab. Sie eröffnen eine breitere Palette an Interpretationsmöglichkeiten. Die Reihe will im Diskurs mit dem Publikum Hilfestellung beim Lesen geben, ebenso wie Anregung zum Interpretieren und zeigen, dass Lyrik gerade in unserer schnelllebigen Zeit mehr Aufmerksamkeit verdient.

Quelle: Niederrheinisches Literaturhaus Krefeld