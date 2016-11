Krefeld: Jugendbuch-Leseclub: Lesung mit Aygen-Sibel Çelik im Niederrheinischen Literaturhaus Krefeld

Pressemeldung vom 29. November 2016, 12:54 Uhr

Nach drei Treffen, bei denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugendclubs mit dem Jugendroman „Yakamoz. Eine Liebe in Istanbul“ beschäftigt haben, kommt die Autorin am Donnerstag, 1. Dezember, um 17 Uhr zu einer öffentlichen Lesung ins Niederrheinische Literaturhaus Krefeld und stellt sich den Fragen des Publikums.

Aygen-Sibel Çelik wurde 1969 in Istanbul geboren und zog mit anderthalb Jahren gemeinsam mit ihren Eltern nach Frankfurt am Main, wo sie bis zu ihrem 15. Lebensjahr lebte. Dann folgte ein sechsjähriger Aufenthalt in ihrer Geburtsstadt, das Studium der Germanistik in Istanbul und Frankfurt, wo sie den Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuchforschung wählte. Heute schreibt sie Kinder- und Jugendbücher, gibt Kindern Kurse in Kreativem Schreiben und lebt und arbeitet in Düsseldorf.

„Yakamoz. Eine Liebe in Istanbul“ erzählt von der fünfzehnjährigen Tuana, die sich auf einer Türkeireise in den zwei Jahre älteren Noyan verliebt und sich schon bald darauf fragen muss, was es heißt, auf sein Herz zu hören.

Eine Anmeldung ist möglich bei: anette.ostrowski@krefeld.de.

Quelle: Niederrheinisches Literaturhaus Krefeld