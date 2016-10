Kulturbüro Lünen: 675 Jahre Stadt Lünen: Bestseller-Autor Jussi Adler-Olsen

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 15:20 Uhr

Die Freude in Lünen ist groß! Bestseller-Autor Jussi Adler-Olsen wird am Dienstag, 18.10.2016 der Lippestadt einen Besuch abstatten. Erstmalig war der Autor im Rahmen seines Recherchebesuches 2009 für das Krimifestival „Mord am Hellweg“ in Lünen zu Gast. Seine daraus resultierende Lünen Story präsentierte er 2010 im ausverkauften Heinz-Hilpert-Theater beim „Crime Solo“ zusammen mit der gerade erschienenen deutschen Erstausgabe des Thrillers „Erbarmen“ und hielt seitdem den Kontakt nach Lünen. 2015 beteiligte er sich spontan an der Mitmach-Aktion „Mein Lünen“ mit seinem Foto „L for Lünen“.

So war es Jussi Adler-Olsen im Jubiläumsjahr eine Herzensangelegenheit, Lünen wieder einmal zu besuchen. Am kommenden Dienstag ist es soweit. Zunächst gibt es einen offiziellen Empfang: Im Rathaus wird der Gast aus Dänemark vom Ersten Beigeordneten Horst Müller-Baß herzlich willkommen geheißen. Es schließt sich ein kleines Besuchsprogramm zur städtebaulichen Entwicklung Lünens in den letzten Jahren an.

Gelegenheit, Jussi Adler-Olsen zu treffen, bietet sich zwischen 17 und 18 Uhr bei der Signierstunde in der Lippe Buchhandlung, Im Lippezentrum, Münsterstr. 1c, 44534 Lünen. (Hinweis der Buchhandlung: Alle Buchtitel werden vor Ort sein. Eigene Bücher können gern zum Signieren mitgebracht werden.) Abends lässt es sich Jussi Adler-Olsen nicht nehmen, selbst Gast beim Krimifestival „Mord am Hellweg“ im Heinz-Hilpert-Theater zu sein. Dort präsentiert das Kulturbüro Lünen im Rahmen des Festivals um 20 Uhr den Gerichtsthriller „Terror“ von Ferdinand von Schirach. (Hinweis: Es gibt noch Karten zum Preis von 14,00 bis 23,00 € / SchülerInnen, Studierende etc. 7,00 bis 11,50 €!)

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Abendkasse ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 zu erreichen.

Weitere Informationen: http://www.luenen.de/hilpert/2016-10-18.php

Quelle: Kulturbüro Lünen