Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:57 Uhr

Die neue Ausgabe des Lüner Veranstaltungskalenders ist da! Zum Download steht er ab sofort auf der Homepage der Stadt Lünen bereit.

Die Printausgabe liegt für interessierte BürgerInnen sowie BesucherInnen der Lippestadt ab 25. Oktober 2016 beim Kulturbüro, im Rathausfoyer, bei der Servicestelle Tourismus, bei den Sponsoren und in zahlreichen weiteren Auslagestellen im Stadtgebiet aus.

Die Veranstaltungstafel in Lünen ist reich gedeckt und bietet Gelegenheit zum gemeinsamen Erleben: besinnlich – begeisternd – bewegend! Nehmen Sie sich Zeit. Zeit für sich, für die Familie, Freunde und Bekannte.

„Ein Becker kommt selten allein!“ meinte kürzlich einer unserer Theater-Stammgäste schmunzelnd. Und so ist es: Anfang November wird Ben Becker mit seiner Inszenierung „Ich, Judas“, die seit der Premiere in Berlin auf der sich anschließenden Deutschlandtournee großartigen Zuspruch bei Publikum und Fachwelt erfuhr, in Lünen auf der Bühne stehen. Ende des Monats gastiert Jürgen Becker in der Reihe Kabarett & Co. im Hilpert und bittet dabei das Publikum mit seinem Programm „Volksbegehren“ zum Blick durchs Schlüsselloch.

Von unseren kleinen Gästen schon heiß erwartet startet im November endlich die Kinderserie im Theater. Zum Beginn der Studioserie steht die „Schachnovelle“ als Figurentheater mit Livemusik auf dem Programm und Jürgen Prochnow agiert in der Komödie als „Ein Mann fürs Grobe“. Daneben enthält der Kalender Feines fürs Ohr unterschiedlicher Couleurs: RPWL plays Pink Floyd, das Jazz-Light-Festival, ein kammermusikalischer Klavierabend auf höchstem Niveau und mit „NPW goes Film“ die Neue Philharmonie Westfalen, die auf Miss Marple, James Bond und Co. trifft.

Fortsetzung findet das Krimifestival mit Jürgen Ehlers und seiner Lünen Story, die er für die Anthologie Mord am Hellweg geschrieben hat, mit einer Lesung im Museum in Schwansbell. Sie dürfen gespannt sein auf „Die toten Puppen von Lünen“!

Sagenhaftes zum Stadtjubiläum präsentieren drei Lüner Historiker, die zwischen alten Urkunden zehn Jahre lang auf Entdeckungsreise gingen, mit ihrem Buch „Hundertundeine Erzählungen“. Die Buchvorstellung ist bereits am 05.11.2016 in der Stadtkirche St. Georg. Weitere begleitende Veranstaltungen runden diesen besonderen Blick auf das Leben an der Lippe ab.

Die Nacht der Lichtkunst am 26.11.2016 rückt Lichtkunstinstallationen der Städte im Kreis Unna in den Fokus: Spielort in Lünen ist dabei die 14. Etage des Rathauses.

Mit Spannung erwartet wird bereits das Programm des 27. Kinofestes, das vom 10. bis 13.11. wieder die Herzen der Filmbegeisterten nicht nur in Lünen, sondern weit darüber hinaus höher schlagen lässt. Das Programm steht, verraten wird noch nix und so heißt es, tapfer abwarten, bis die Festivalleiter Kathrin Bessert und Mike Wiedemann das Geheimnis lüften.

Weihnachtlich präsentiert sich zum Ende des Monats die Lüner Innenstadt. Dann verwandelt sich die Fußgängerzone in die „Sternengasse“ und am Eröffnungstag, 21.11.2016 wird Bürgermeister Jürgen Kleine-Frauns das traditionelle Lüner Lebkuchenherz anschneiden und an die ersten WeihnachtsmarktbesucherInnen verteilen.

Weitere Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen.

Quelle: Kulturbüro Lünen