Kulturbüro Lünen: Die russische Weihnachtsrevue „Ivushka“ gastiert

Pressemeldung vom 6. Dezember 2016, 16:42 Uhr

In der Vorweihnachtszeit hat das Heinz-Hilpert-Theater Lünen einiges zu bieten. So wird am Donnerstag, 15.12.2016 um 20 Uhr dort die beliebte russische Weihnachtsrevue „Ivushka“ aufgeführt. Begeben Sie sich gemeinsam mit dem Ensemble von Chor, Ballett und Orchester auf eine spannende kulturelle Reise durch das alte Russland! Die charmante Erzählerin Natascha, begleitet die Gäste in deutscher und russischer Sprache durch das Programm.

Märchenhaft, rasant und akrobatisch: In authentischen Kostümen präsentiert sich das Ensemble IVUSHKA als perfekter kultureller Botschafter Russlands. Das Team des Kulturbüros Lünen lädt Sie herzlich ein. Gönnen Sie sich eine Auszeit in entspannter Atmosphäre im Lüner Theater und genießen Sie die Vorweihnachtszeit!

Es gibt noch Karten zum Preis von 19 bis 29 € / ermäßigt 9,50 bis 14,50 €.

Infos und Ticketservice: Kulturbüro Lünen (Eingang Hansesaal), Kurt-Schumacher-Str. 41, 44532 Lünen zu den regulären Öffnungszeiten (Mo – Do 9:00 bis 16:00 Uhr, Fr 9:00 bis 12:30 Uhr), Telefon 02306 104-2299 und bei allen eventim-Vorverkaufsstellen.

Die Theaterkasse ist 1 Stunde vor Veranstaltungsbeginn geöffnet und unter der Rufnummer 02306 104-2434 erreichbar .

Weitere Infos zu „Ivushka“: http://www.luenen.de/hilpert/2016-12-15ivushka.php mit Text in russischer Sprache zum Download und unter http://www.ivushka.de

Quelle: Kulturbüro Lünen